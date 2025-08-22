भारत के साथ खुलकर आया चीन, ट्रंप को सबक सिखाने का ‘सीक्रेट प्लान’

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वैश्विक मोर्चे पर घिरते जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमरीका में ही उनके फैसले का विरोध हो रहा है तो वहीं, टैरिफ के विरोध में रूस के बाद अब चीन भी भारत के समर्थन में खुलकर आया है। चीन के राजदूत शू फीहोंग ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती और सहयोग की वकालत करते हुए अमरीका की ओर से भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को ‘गुंडागर्दी’ करार दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया। इसे और भी बढ़ाने की धमकी दी है, जिसका चीन पुरजोर विरोध करता है। फीहोंग ने कहा, ‘अमरीका ने लंबे समय तक मुक्त व्यापार का फायदा उठाया, लेकिन अब वो टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चुप रहने से इस गुंडागर्दी को और बढ़ावा मिलेगा। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है।