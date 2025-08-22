Patrika LogoSwitch to English

भारत के साथ खुलकर आया चीन, ट्रंप को सबक सिखाने का ‘सीक्रेट प्लान’

फीहोंग ने भारतीय सामान को चीनी बाजार में और जगह देने का वादा किया। उन्होंने कहा, 'हम भारतीय सामान को अपने बाजार में और स्वागत करेंगे। भारत की आईटी, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन में ताकत है, जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर और नई ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है।

भारत

Darsh Sharma

Aug 22, 2025

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वैश्विक मोर्चे पर घिरते जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमरीका में ही उनके फैसले का विरोध हो रहा है तो वहीं, टैरिफ के विरोध में रूस के बाद अब चीन भी भारत के समर्थन में खुलकर आया है। चीन के राजदूत शू फीहोंग ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती और सहयोग की वकालत करते हुए अमरीका की ओर से भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को ‘गुंडागर्दी’ करार दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया। इसे और भी बढ़ाने की धमकी दी है, जिसका चीन पुरजोर विरोध करता है। फीहोंग ने कहा, ‘अमरीका ने लंबे समय तक मुक्त व्यापार का फायदा उठाया, लेकिन अब वो टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चुप रहने से इस गुंडागर्दी को और बढ़ावा मिलेगा। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है।

Published on:

22 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / World / भारत के साथ खुलकर आया चीन, ट्रंप को सबक सिखाने का 'सीक्रेट प्लान'

