Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत-चीन में हुई डील, बनी 10 मुद्दों पर सहमति!

चीनी विदेश मंत्री वांग यी और एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, सीधी उड़ानें बहाल करने, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने और व्यापार मार्गों को पुनः खोलने पर सहमति जताई है

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 20, 2025

भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच अब दोनों देशों के संबंधों में नई गति देखने को मिली है…नई दिल्ली में हुई चीनी विदेश मंत्री वांग यी और एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, सीधी उड़ानें बहाल करने, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने और व्यापार मार्गों को पुनः खोलने पर सहमति जताई है…ये कदम इस बात का संकेत हैं कि दोनों देश के रिश्तों को एक नई दिशा मिल रही है…वैश्विक नजरिए से भी भारत और चीन के बीच बनी नई परिस्थिति सकारात्मक होती दिखाई दे रही है…

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / World / भारत-चीन में हुई डील, बनी 10 मुद्दों पर सहमति!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

अमेरिकी टैरिफ के बाद रूस ने खोले भारतीय सामान के लिए दरवाजे, कहा – “रूसी मार्केट करता है स्वागत”

India-Russia handshake
विदेश

113 साल पुराने चर्च की बदली जगह, जानिए क्या है वजह?

Sweden church
विदेश

इज़रायल करेगा गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा, रक्षा मंत्री ने सेना के प्लान को दी मंजूरी

Israeli tanks in Gaza city
विदेश

नमाज के दौरान मस्जिद में ताबड़तोड़ गोलीबारी, नाइजीरिया में 27 लोगों की मौत

mosque in nigeria
विदेश

बस की हुई ट्रक और मोटरसाइकिल से भीषण टक्कर और लगी आग, अफगानिस्तान में 71 लोगों की मौत

Afghanistan road accident
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.