जेलेंस्की से मुलाकात के बीच ट्रंप ने अचानक कर दिया ‘खेला’, पूरी दुनिया हैरान

करीब साढ़े तीन साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में हुई इस अहम शांति वार्ता में युद्ध विराम की उम्मीद जगी है। बैठक के बाद अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि जेलेंस्की के साथ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि अमरीका के साथ की यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत है.. हालांकि यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी। बैठक के तुरंत बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगाया.. जिससे सभी लोग हक्के-बक्के रह गए। ट्रंप ने पुतिन को शांति वार्ता के बारे में जानकारी दी और एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत बताई। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक निर्धारित स्थान पर बैठक की व्यवस्था शुरू की.. हालांकि ये मुलाकात कब और कहां होगी.. ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। मगर, माना जा रहा है कि अगले दो सप्ताह में हंगरी इस ऐतिहासिक बैठक का गवाह बन सकता है।