PM पर आपस में भिड़े Gen G, अब सामने आया चौंकाने वाला नाम

नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए शुरू हुआ आंदोलन भले ही कामयाब हो गया है… मगर तख्तापलट के बाद अब ये दिशा बदल रहा है। ओली को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हुए नेपाल के जेन जी अब नए प्रधानमंत्री के नाम पर बिखर गए है। यही वजह है कि अब तक नए प्रधानमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है और इस पद के लिए हर दिन एक नया नाम सामने आ रहा है। बालेन शाह के बाद सुशील कार्की का नाम सामने आया ही था कि अब जेन जी इस पर भी राजी नहीं है और प्रधानमंत्री पद के लिए एक नया नाम सामने आ गया है। जेन जी समर्थकों का एक गुट अब कुलमान घीसिंग को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हालात ये हो गए है कि सत्ता के लिए अब जेन जी आपस में ही भिड़ने लगे हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा इसे लेकर राजधानी काठमांडू में नेपाली सेना के जंगी अड्डे के सामने हाथापाई हुई है। इस दौरान Gen-Z के 2 गुटों में झड़प के साथ-साथ मारपीट भी हुई है। यहां सुशीला कार्की और बालेन शाह के समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई है। हालांकि, बालेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि संसद का विघटन किए बिना वो किसी अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। बालेन शाह के समर्थक सुशील कार्की का विरोध कर रहे हैं।