नेपाल के पूर्व पीएम के घर में सुरंग से जो मिला वो देख उड़े Gen-Z के होश!

कुछ दिन पहले शेरबहादुर के काठमांडू स्थित घर में कुछ ऐसा मिला जिसे देख हर कोई दंग रह गया...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 14, 2025

नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन ने तमाम बड़े(Gen Z Protest) नेताओं की कुर्सी हिलाकर रख दी…जेन-जी आंदोलन के दौरान अब तक देशभर में 51 लोगों की(Protest in Nepal) मौत हो चुकी है…इसके अलावा होटल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है…पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की(Sushila Karki) को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है…पड़ोसी देश में नई सरकार का गठन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई…वहीं कुछ दिन पहले शेरबहादुर(Sher Bahadur Deuba) के काठमांडू स्थित घर में कुछ ऐसा मिला जिसे देख हर कोई दंग रह गया…

14 Sept 2025 08:22 am

Hindi News / World / Videos / नेपाल के पूर्व पीएम के घर में सुरंग से जो मिला वो देख उड़े Gen-Z के होश!

