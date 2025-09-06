Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान में भयावह मंजर, अभी और मचेगी तबाही!

पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जारी भारी बारिश लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरी बाढ़ का कारण बन सकती है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 06, 2025

पाकिस्तान में जून के अंत से हो रही मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर है…इस मानसूनी बारिश में हुए हादसों में अब तक 883 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,200 घायल हुए हैं…पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जारी भारी बारिश लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरी बाढ़ का कारण बन सकती है…खैबर-पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों को बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है…खैबर-पख्तूनख्वा में 488 लोगों की मौत हो गई है और 360 घायल हुए हैं…

06 Sept 2025 08:12 am

