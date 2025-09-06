पाकिस्तान में भयावह मंजर, अभी और मचेगी तबाही!

पाकिस्तान में जून के अंत से हो रही मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर है…इस मानसूनी बारिश में हुए हादसों में अब तक 883 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,200 घायल हुए हैं…पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जारी भारी बारिश लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरी बाढ़ का कारण बन सकती है…खैबर-पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों को बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है…खैबर-पख्तूनख्वा में 488 लोगों की मौत हो गई है और 360 घायल हुए हैं…