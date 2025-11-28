Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘लापता’ इमरान खान की आखिरी पोस्ट, इस शख्स का किया जिक्र

इमरान ने दावा किया कि सत्ता की अपनी भूख मिटाने के लिए मुनीर कुछ भी कर सकता है।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 28, 2025

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या फिर उनकी मौत हो गई.. ये सवाल पाकिस्तान की आबोहवा में तेजी से फैल रहा है। इमरान खान के करोड़ों समर्थक उनकी सेहत से जुड़ी किसी भी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इमरान के परिजन शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर से बार-बार से पूछ रहे है कि आखिर इमरान खान कहां है..? क्यों उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा..? तमाम सवालों के बीच इमरान खान की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.. जो ये संकेत दे रही है कि उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है..? इमरान खान के आधिकारिक एक्स हैंडल पर 5 नवंबर के दिन की गई आखिरी पोस्ट में उन्होंने 6 बार असीम मुनीर का जिक्र किया था। पोस्ट में इमरान ने लिखा था कि इस समय हमारे देश में संविधान या कानून का राज नहीं है, पाकिस्तान में केवल असीम कानून चल रहा है। इमरान खान ने असीम मुनीर पर अकेले पूरे देश को चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुनीर को इतिहास का सबसे अत्याचारी तानाशाह और मानसिक रूप से अस्थिर करार दिया और उनके कार्यकाल को आज तक का सबसे भ्रष्ट और हिटलरशाही करार दिया। इमरान ने दावा किया कि सत्ता की अपनी भूख मिटाने के लिए मुनीर कुछ भी कर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 10:18 pm

Hindi News / World / Videos / ‘लापता’ इमरान खान की आखिरी पोस्ट, इस शख्स का किया जिक्र

बड़ी खबरें

View All

विदेश

फ्रांस का ‘सुपर गिफ्ट’: भारत को मिलेगी 100% हॉट सेक्शन टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी, अमेरिका-रूस देखते रह गए !

Safran Jet Engine Transfer
विदेश

3 शादियां, कई अफेयर, अवैध बच्चे और बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा से प्यार! जानें पाकिस्तान के पूर्व PM की अनसुनी कहानियां

Imran Khan Personal Life
विदेश

इमरान खान पर आया बड़ा अपडेट, पूर्व मंत्री ने कह दी यह बात…

Imran Khan
विदेश

सारे अवैध लोगों को बाहर निकाल दूंगा, चाहे भारत हो या कोई और, अफगान हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक

Trump India Migration Impact
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने घात लगाकर किया हमला, 22 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

Pakistani soldiers
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.