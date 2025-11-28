‘लापता’ इमरान खान की आखिरी पोस्ट, इस शख्स का किया जिक्र

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या फिर उनकी मौत हो गई.. ये सवाल पाकिस्तान की आबोहवा में तेजी से फैल रहा है। इमरान खान के करोड़ों समर्थक उनकी सेहत से जुड़ी किसी भी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इमरान के परिजन शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर से बार-बार से पूछ रहे है कि आखिर इमरान खान कहां है..? क्यों उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा..? तमाम सवालों के बीच इमरान खान की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.. जो ये संकेत दे रही है कि उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है..? इमरान खान के आधिकारिक एक्स हैंडल पर 5 नवंबर के दिन की गई आखिरी पोस्ट में उन्होंने 6 बार असीम मुनीर का जिक्र किया था। पोस्ट में इमरान ने लिखा था कि इस समय हमारे देश में संविधान या कानून का राज नहीं है, पाकिस्तान में केवल असीम कानून चल रहा है। इमरान खान ने असीम मुनीर पर अकेले पूरे देश को चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुनीर को इतिहास का सबसे अत्याचारी तानाशाह और मानसिक रूप से अस्थिर करार दिया और उनके कार्यकाल को आज तक का सबसे भ्रष्ट और हिटलरशाही करार दिया। इमरान ने दावा किया कि सत्ता की अपनी भूख मिटाने के लिए मुनीर कुछ भी कर सकता है।
