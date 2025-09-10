हिंसा के बीच नेपाल में फंसे भारतीय, पीएम मोदी से लगाई गुहार

प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में हिंसा जारी है। पिछले तीन दिन से लाखों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। नेपाल में हो रही हिंसा के बीच हजारों भारतीय फंसे हुए है। अलग अलग राज्यों के हजारों लोग वहां फंसे हुए हैं। गुजरात के भावनगर जिले के नारी गांव के कई लोग नेपाल में फंसे हुए है। इसके अलावा छत्तरपुर के भी कई लोग कांठमांडू में है। नेपाल में फंसे लोगों के लिए उनके परिजनों को चिंता सता रही है। ऐसे में परिजन पीएम मोदी से बचाव की गुहार लगा रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने उन नागरिकों से अपील की है कि वे जहां भी हैं, वहीं रुके रहें। केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।