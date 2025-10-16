Patrika LogoSwitch to English

रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, ट्रंप का बड़ा दावा, मोदी चुप.! सच्चाई क्या.?

हालांकि ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 16, 2025

भारत पर भारी टैरिफ लगाकर रिश्ते बिगाड़ने पर उतारू अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें इस बारे में आश्वस्त किया है। उन्होंने इसे मॉस्को पर दबाव बढ़ाने के प्रयासों में एक बड़ा कदम बताया है। ट्रंप ने कहा कि यह उनके उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें वो रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ‘हां, बिल्कुल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं. हमारे बीच काफी अच्छे संबंध हैं. मुझे यह पसंद नहीं था कि भारत, रूस से तेल खरीदे। क्योंकि इससे रूस इस बेतुके युद्ध को जारी रख सकता है, जिसमें उसने डेढ़ लाख लोगों को खो दिया है, जिनमें ज्यादातर सैनिक हैं। हालांकि आज मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब भारत, रूस से तेल नहीं खरीदेगा. यह बड़ा कदम है. हमें चीन को भी ऐसा करने के लिए तैयार करना होगा।

Published on:

16 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / World / Videos / रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, ट्रंप का बड़ा दावा, मोदी चुप.! सच्चाई क्या.?

