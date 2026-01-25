25 जनवरी 2026,

विदेश

ईरान ने खोली ट्रंप की पोल, झूठ फैलाया तो कर दी बोलती बंद!

ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को पूरी तरह गलत बताकर खारिज कर दिया

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Jan 25, 2026

ईरान के शीर्ष अभियोजक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह गलत बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल देने की वजह से रुकी है…

Published on:

25 Jan 2026 01:27 pm

Hindi News / World / Videos / ईरान ने खोली ट्रंप की पोल, झूठ फैलाया तो कर दी बोलती बंद!

