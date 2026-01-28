टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जजों को ट्रंप ने बताया चीनी समर्थक, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे डाली कड़ी चेतावनी

वहीं, अपनी व्यापार नीति का बचाव करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उनकी नीतियों से अमेरिका में भारी राजस्व पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा- हम सैकड़ों अरबों डॉलर कमा रहे हैं। हम अद्भुत काम कर रहे हैं। कोई इस पर विश्वास भी नहीं कर सकता। विदेशी देश विश्वास नहीं कर सकते कि क्या हुआ है। वे हमारा अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा।