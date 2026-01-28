वेनेज़ुएला पर मेहरबान हुए ट्रंप, फंड्स पर लगाई रोक हटानी की शुरू

ट्रंप द्वारा वेनेज़ुएला के फंड्स पर लगी रोक हटाने का फायदा वेनेज़ुएला के लोगों को होगा। देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने बताया कि इन फंड्स का इस्तेमाल वेनेज़ुएला की जनता के लिए होगा। इन फंड्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप के इस फैसले से वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था में भी मज़बूती आएगी। इन फंड्स के अनब्लॉक होने से देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता आने की भी शुरुआत होगी।