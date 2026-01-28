वेनेज़ुएला पर मेहरबान हुए ट्रंप, फंड्स पर लगाई रोक हटानी की शुरू

Donald Trump and Delcy Rodriguez (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर वेनेज़ुएला (Venezuela) में हुई सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को पकड़ लिया गया। इसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसी बीच अब ट्रंप वेनेज़ुएला पर मेहरबान हो गए हैं।
ट्रंप ने वेनेज़ुएला के ब्लॉक हुए फंड्स को अनब्लॉक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने वेनेज़ुएला के फंड्स पर लगी रोक को हटाना शुरू कर दिया है जो पहले प्रतिबंधों के तहत ब्लॉक थे। इस बात की घोषणा वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) ने की है।
वेनेज़ुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध कई सालों से लगे हुए थे, जो मादुरो शासन के खिलाफ थे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इन फंड्स को इंटरनेशनल अकाउंट्स में ब्लॉक किया गया था। 2022 में मादुरो ने बताया था कि ये फंड्स बिलियन डॉलर्स में थे।
ट्रंप द्वारा वेनेज़ुएला के फंड्स पर लगी रोक हटाने का फायदा वेनेज़ुएला के लोगों को होगा। देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने बताया कि इन फंड्स का इस्तेमाल वेनेज़ुएला की जनता के लिए होगा। इन फंड्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप के इस फैसले से वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था में भी मज़बूती आएगी। इन फंड्स के अनब्लॉक होने से देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता आने की भी शुरुआत होगी।
