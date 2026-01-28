ट्रंप विरोधी अमेरिकी सांसद पर हमला, भाषण के दौरान चहरे पर फेंका गया तरल पदार्थ

पुलिस के अनुसार घटना के बाद उमर ने हल्की घबराहट महसूस की लेकिन उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं आई और बाद में उन्होंने कार्यक्रम जारी रखा। बाद में एक्स पर पोस्ट शेयर कर उमर ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'मैं ठीक हूं। ऐसे छोटे-मोटे हमले मुझे मेरे काम करने से नहीं रोक सकते है। मैं गुंडों को जीतने नहीं देती। मेरे साथ खड़े रहने वाले मेरे अद्भुत मतदाताओं की आभारी हूं। मिनेसोटा मजबूत है।' बता दें कि ट्रंप कई मौको पर उमर की आलोचना कर चुके हैं। दिसंबर में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने उमर और उनके दोस्तों को कचरा बताया था।