विदेश

ट्रंप विरोधी अमेरिकी सांसद पर हमला, भाषण के दौरान चहरे पर फेंका गया तरल पदार्थ

ट्रंप के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंट द्वारा मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या करने के खिलाफ भाषण देते हुए विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर मिनियापोलिस में हमला हुआ।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 28, 2026

Ilhan Omar attacked

इल्हान उमर पर स्पीच के दौरान हमला (फोटो- ब्लूमबर्ग)

अमेरिका में इमिग्रेशन नीति को लेकर बहस लगातार तीखी होती जा रही है और इसका असर सार्वजनिक आयोजनों पर भी दिखने लगा है। हाल के महीनों में नेताओं के खिलाफ धमकियों और हमलों के मामले बढ़े हैं, जिससे लोकतांत्रिक संवाद पर दबाव बढ़ा है। इसी कड़ी में अब विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर हमले की एक खबर सामने आई है। उमर मंगलवार को मिनियापोलिस के एक टाउन हाल में सभा को संबोधित कर रही थी और तभी हमलावर उनके पास आया और उनके चेहरे पर एक तरल पदार्थ फेंक दिया।

नोएम के इस्तीफे की मांग करते समय हुआ हमला

उमर ट्रंप की विरोधी मानी जाती है और वह उनकी सरकार के फैसलों के विरोध में एक मजबूत राय रखती है। घटना के दौरान भी वह ट्रंप के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंट द्वारा मिनियापोलिस में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले के खिलाफ भाषण दे रही थी। इस दौरान जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) को खत्म करने और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की प्रमुख क्रिस्टी नोएम के इस्तीफे देने की बात कही तभी अचानक उन पर हमला हो गया।

पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर अचानक उठा और उमर के पास गया और फिर उसने एक सिरिंज का इस्तेमाल करके अज्ञात तरल उमर के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। हमलावर ने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में सिरिंज थी। जैसे ही उसने स्प्रे किया, सुरक्षाकर्मियों और मौजूद लोगों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। मिनियापोलिस पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद फोरेंसिक वैज्ञानिकों को भी मौके पर बुलाया गया और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए गए।

उमर ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

पुलिस के अनुसार घटना के बाद उमर ने हल्की घबराहट महसूस की लेकिन उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं आई और बाद में उन्होंने कार्यक्रम जारी रखा। बाद में एक्स पर पोस्ट शेयर कर उमर ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'मैं ठीक हूं। ऐसे छोटे-मोटे हमले मुझे मेरे काम करने से नहीं रोक सकते है। मैं गुंडों को जीतने नहीं देती। मेरे साथ खड़े रहने वाले मेरे अद्भुत मतदाताओं की आभारी हूं। मिनेसोटा मजबूत है।' बता दें कि ट्रंप कई मौको पर उमर की आलोचना कर चुके हैं। दिसंबर में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने उमर और उनके दोस्तों को कचरा बताया था।

Published on:

28 Jan 2026 10:11 am

Hindi News / World / ट्रंप विरोधी अमेरिकी सांसद पर हमला, भाषण के दौरान चहरे पर फेंका गया तरल पदार्थ

