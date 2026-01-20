ईरान में खौफ का अल्टीमेटम, खामेनेई का सख्त आदेश!!

20 जनवरी 2026,
मंगलवार
भारत
Jaishree Shekhawat
Jan 20, 2026
ईरान की सरकार ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को दंगे करार दिया है…ईरान के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख अहमद-रेज़ा रादान(Ahmad-Reza Radan) ने देश में हुए दंगों में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम दिया है…
20 Jan 2026 02:36 pm
ईरान में प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम – “3 दिन में सरेंडर करो नहीं तो…”
