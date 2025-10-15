भारत में तालिबानी मंत्री के भव्य स्वागत पर भड़के जावेद अख्तर!

लेखक और फिल्मकार जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी(Amir Khan Muttaqi India Visit) के उत्तर प्रदेश के देवबंद में भव्य स्वागत पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है…अख्तर ने इस स्वागत को देखकर कहा(India Afghanistan Relations) “मेरा सिर शर्म से झुक जाता है….जावेद अख्तर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि तालिबान(Taliban Foreign Minister In India) के प्रतिनिधि को जिस तरह सम्मान और रिसेप्शन दिया गया, वह उनके लिए बेहद चिंताजनक है…उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह के सदस्य को सम्मान देने वाली घटनाएं यह दर्शाती हैं कि समाज में किस तरह की प्राथमिकताएं बदल रही हैं…जावेद अख्तर ने सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद को भी निशाने पर लिया…