अमेरिका में किम जोंग का कहर!, सिर्फ 3 घंटे में चटाई धूल.!टेंशन में ट्रंप

इजरायल के साथ मिलकर ईरान में तबाही मचा रहे अमेरिका पर बड़ा अटैक हुआ है। आरोप है कि तानाशाह किम जोंग उन ने महज तीन घंटे में ही अमेरिका में तबाही मचा दी। दरअसल, ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में बड़ा साइबर हमला हुआ है। इसके पीछे उत्तर कोरिया का नाम सामने आ रहा है। हजारों अमेरिकी कंपनियां इस वक्त परेशान हैं क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम में एक खतरनाक वायरस घुस चुका है। यह हमला इतना चालाक तरीके से किया गया कि ज्यादातर कंपनियों को पता भी नहीं चला। दरअसल, Axios नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसे अमेरिका में बहुत सी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। हॉस्पिटल हों, बैंक हों या टेक कंपनियां, लगभग हर क्षेत्र में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इसे वेबसाइट बनाने और चलाने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है।