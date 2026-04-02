इजराइली लड़ाकू विमान को मार गिराया, ईरान युद्ध के बीच हिज्बुल्लाह का बड़ा दावा

मैगन डेविड एडोम आपातकालीन सेवा ने बताया कि उसने बनेई बराक में 14 घायल लोगों का इलाज किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने यह भी बताया कि एक 11 साल लड़की की हालत गंभीर है और उसे मिसाइल के टुकड़ों से चोटें आई हैं।