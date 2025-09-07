Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप-मोदी की दोस्ती में नया मोड़, ट्रंप के मैसेज पर मोदी का रिप्लाई!

डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने प्रतिक्रिया दी है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 07, 2025

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा दोस्त और महान प्रधानमंत्री बताया…उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं और कभी-कभी तनाव के क्षण आ सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे…डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने प्रतिक्रिया दी है…उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया है…अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी की पोस्ट पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी…

Published on:

07 Sept 2025 08:16 am

Hindi News / World / ट्रंप-मोदी की दोस्ती में नया मोड़, ट्रंप के मैसेज पर मोदी का रिप्लाई!

