पाक आर्मी की बांधों पर बमबारी, तबाही से मचा बवाल!

पाकिस्तान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 30, 2025

पाकिस्तान इस समय बीते चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है…देशभर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है…पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत से आने वाली नदियों के पानी ने तबाही लाई हुई है और बड़ा इलाका डूबा हुआ है…पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से अब तक 800 से ज्यादा मौतें और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए है… इस हफ्ते हुई भीषण बारिश ने पाकिस्तान के खाद्यान्न की सप्लाई चेन कहे जाने वाले पंजाब प्रांत को तबाह कर दिया है…पंजाब में बाढ़ का संकट पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति ला सकता है…

Published on:

30 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / World / पाक आर्मी की बांधों पर बमबारी, तबाही से मचा बवाल!

