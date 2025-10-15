पाकिस्तान-अफगानिस्तान में फिर छिड़ी जंग.? आधी रात मची तबाही.. देखिए वीडियो

अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान इतना चिढ़ गया है कि अब दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव चरम पर पहुंच गया है। लगभग 60 घंटे के विराम के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 6 पोस्टों और वहां तैनात टैंकों को आर्टिलरी, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया तो अफ़ग़ानिस्तान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। तालिबान ने पाकिस्तान की एक पोस्ट पर ड्रोन से स्ट्राइक की वीडियो तालिबान की सहयोगी मीडिया ने जारी की है। अफग़ानिस्तान पर पहला हमला पाकिस्तानी सेना ने भारतीय समयानुसार रात करीब 8 बजे पक्तिका-कुर्रम बॉर्डर पर स्थित अफगानिस्तानी सेना की पोस्ट पर आर्टिलरी से स्ट्राइक कर किया।