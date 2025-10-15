Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में फिर छिड़ी जंग.? आधी रात मची तबाही.. देखिए वीडियो

पाकिस्तानी हमलों का अफगानिस्तान ने भी जोरदार जवाब दिया। फग़ान तालिबान के अल मिर्साद चैनल से अफ़ग़ानिस्तान सेना द्वारा पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का ड्रोन वीडियो साझा किया गया।

Darsh Sharma

Oct 15, 2025

अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान इतना चिढ़ गया है कि अब दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव चरम पर पहुंच गया है। लगभग 60 घंटे के विराम के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 6 पोस्टों और वहां तैनात टैंकों को आर्टिलरी, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया तो अफ़ग़ानिस्तान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। तालिबान ने पाकिस्तान की एक पोस्ट पर ड्रोन से स्ट्राइक की वीडियो तालिबान की सहयोगी मीडिया ने जारी की है। अफग़ानिस्तान पर पहला हमला पाकिस्तानी सेना ने भारतीय समयानुसार रात करीब 8 बजे पक्तिका-कुर्रम बॉर्डर पर स्थित अफगानिस्तानी सेना की पोस्ट पर आर्टिलरी से स्ट्राइक कर किया।

Published on:

15 Oct 2025 03:11 pm

Hindi News / World / Videos / पाकिस्तान-अफगानिस्तान में फिर छिड़ी जंग.? आधी रात मची तबाही.. देखिए वीडियो

