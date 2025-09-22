पाकिस्तानी फौज का ‘तांडव’, अपनों पर ही बरसाए बम.. 30 की मौत

आतंक की फसल बोने और काटने वाले पाकिस्तान ने अब अपनों पर ही बमबारी की है। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला ऐसा देश है जिसने अपने ही लोगों पर हवाई हमले कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। ऑपरेशन सिन्दूर में भारत से मात खाने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने सोमवार तड़के खैबर पख्तूनख्वा प्रान्त पर एक के बाद एक आठ बम गिराकर एक नरसंहार को अंजाम दिया है। 21 और 22 सिंतबर की दरम्यानी रात करीब 2 बजे तिराह घाटी में स्थित मात्रे दारा गांव पर लड़ाकू विमानों से किए गए इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 30 नागरिक मारे गए है। हमले में जेएफ-17 लड़ाकू विमानों का उपयोग कर गांव पर आठ एलएस-6 बम गिराए गए। गांव के 5 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग अभी भी घायल है। बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंच राहत कार्य शुरू कर दिया है। मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना है।