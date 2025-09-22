Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तानी फौज का ‘तांडव’, अपनों पर ही बरसाए बम.. 30 की मौत

पाकिस्तानी अधिकारियों और सेना ने इस हमले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। हमले के बाद गांव की भयावह स्थिती की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 22, 2025

आतंक की फसल बोने और काटने वाले पाकिस्तान ने अब अपनों पर ही बमबारी की है। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला ऐसा देश है जिसने अपने ही लोगों पर हवाई हमले कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। ऑपरेशन सिन्दूर में भारत से मात खाने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने सोमवार तड़के खैबर पख्तूनख्वा प्रान्त पर एक के बाद एक आठ बम गिराकर एक नरसंहार को अंजाम दिया है। 21 और 22 सिंतबर की दरम्यानी रात करीब 2 बजे तिराह घाटी में स्थित मात्रे दारा गांव पर लड़ाकू विमानों से किए गए इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 30 नागरिक मारे गए है। हमले में जेएफ-17 लड़ाकू विमानों का उपयोग कर गांव पर आठ एलएस-6 बम गिराए गए। गांव के 5 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग अभी भी घायल है। बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंच राहत कार्य शुरू कर दिया है। मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना है।

22 Sept 2025 10:29 pm

Hindi News / World / Videos / पाकिस्तानी फौज का ‘तांडव’, अपनों पर ही बरसाए बम.. 30 की मौत

