पाकिस्तान के PoK में बद से बदतर हुए हालात!

PoJK में बीते कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के चलते सारी दुकाने बंद हैं, सारा कारोबार ठप पड़ा है

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Oct 05, 2025

पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान(Pakistan) को हिला कर रख दिया…29 सितंबर से शुरू हुआ आंदोलन अब तक 19 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए है…भारत से जीतने के चक्कर में पहले ही अपने दो टुकड़े करा चुके पाकिस्तान के हाथ से उसके कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओजेके(Pakistan Occupied Kashmir) निकलने के आसार बढ़ गए हैं…बीते करीब सात दिनों से पाकिस्तानी(Muzzafarabad) कब्जे वाला कश्मीर जीरो स्टेट जैसा बन गया है…PoJK में बीते कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के चलते(Pakistan Army) सारी दुकाने बंद हैं, सारा कारोबार ठप पड़ा है यानी पीओके पाकिस्तान से आर्थिक रूप से कट चुका है क्योंकि कई दिन से कोई भी योगदान इस्लामाबाद की दम तोड़ती इकॉनमी को नहीं मिला है…

Published on:

05 Oct 2025 03:15 pm

Hindi News / World / Videos / पाकिस्तान के PoK में बद से बदतर हुए हालात!

