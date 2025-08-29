जापान में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह दो दिवसीय जापान यात्रा पर टोक्यो पहुंचे…प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी आठवीं जापान यात्रा है…टोक्यो स्थित होटल में स्थानीय कलाकारों ने गायत्री मंत्र के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया…इस मौके पर प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया…पीएम मोदी से मिलने के बाद प्रवासी भारतीयों ने क्या कुछ कहा, सुनिए….
