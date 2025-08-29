Patrika LogoSwitch to English

जापान में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह दो दिवसीय जापान यात्रा पर टोक्यो पहुंचे...

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 29, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह दो दिवसीय जापान यात्रा पर टोक्यो पहुंचे…प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी आठवीं जापान यात्रा है…टोक्यो स्थित होटल में स्थानीय कलाकारों ने गायत्री मंत्र के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया…इस मौके पर प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया…पीएम मोदी से मिलने के बाद प्रवासी भारतीयों ने क्या कुछ कहा, सुनिए….

Published on:

29 Aug 2025 02:32 pm

Hindi News / World / जापान में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत

