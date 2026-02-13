13 फ़रवरी 2026,

विदेश

बांग्लादेश में सत्ता पलटी, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी?

तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है...

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Feb 13, 2026

बांग्लादेश में हुए चुनाव में बीएनपी(BNP) को बंपर जीत मिली है…पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान(Tarique Rahman) का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है…

Published on:

13 Feb 2026 02:52 pm

बांग्लादेश में सत्ता पलटी, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी?

