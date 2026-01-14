प्रदर्शनकारियों को चौराहे पर फांसी, ईरान में खामेनेई का नए फरमान से गुस्साए ट्रंप

ईरान में खामेनेई सरकार के तख्तापलट को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब क्रांति बन गया है। लगातार 18वें दिन ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच अब खामेनेई सरकार आंदोलन को कुचलने की हरसंभव कोशिश कर रही है। हालात ये है कि अब दंगाइयों पर क्रूरता की हद पार की जा रही है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाने का फरमान जारी हो गया। जानकारी के अनुसार ईरान सरकार ने बुधवार को 26 साल के इरफान सुल्तानी (Erfan Soltani) को फांसी देने का फैसला किया है, जिन्हें 8 जनवरी को ही गिरफ्तार किया गया था। सुल्तानी पर ‘मोहारेब’ यानी ‘ईश्वर के दुश्मन’ होने का आरोप लगा है।