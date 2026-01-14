14 जनवरी 2026,

बुधवार

विदेश

प्रदर्शनकारियों को चौराहे पर फांसी, ईरान में खामेनेई का नए फरमान से गुस्साए ट्रंप

सुरक्षाबलों के साथ झड़पों में 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 14, 2026

ईरान में खामेनेई सरकार के तख्तापलट को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब क्रांति बन गया है। लगातार 18वें दिन ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच अब खामेनेई सरकार आंदोलन को कुचलने की हरसंभव कोशिश कर रही है। हालात ये है कि अब दंगाइयों पर क्रूरता की हद पार की जा रही है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाने का फरमान जारी हो गया। जानकारी के अनुसार ईरान सरकार ने बुधवार को 26 साल के इरफान सुल्तानी (Erfan Soltani) को फांसी देने का फैसला किया है, जिन्हें 8 जनवरी को ही गिरफ्तार किया गया था। सुल्तानी पर ‘मोहारेब’ यानी ‘ईश्वर के दुश्मन’ होने का आरोप लगा है।

Published on:

14 Jan 2026 10:49 pm

कारोबार
