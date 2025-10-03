पीओके में बगावत, खौफ में मुनीर.. अब पाकिस्तान में होगा तख्तापलट.?

पाकिस्तान में अब तख्तापलट की तैयारी हो गई है। ये हम नहीं, बल्कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर से सामने आ रही बगावत को वो तस्वीरें है.. जिन्हें पाकिस्तान की शहबाज सरकार असीम मुनीर की सेना के साथ मिलकर मिटाना चाह रही है। मगर, पीओके में सालों से दबी आग अब भड़क चुकी है और पीओके की जनता आर-पार की लड़ाई के मूड में है। पीओके की जनता अब पाकिस्तान से आजादी मांग रही है। यही वजह है कि प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। जहां पाक सेना अपने हक की मांग कर रही जनता पर गोलियां बरसा रही है। तो जनता भी गोली का जवाब गोली से ही दे रही है। सत्ता बचाने और विरोध की आवाज को कुचलने के लिए पाक सरकार और सेना नरसंहार पर उतर आई है। फायरिंग में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि सैंकड़ों की संख्या में लोग घायल है।