पीओके में बगावत, खौफ में मुनीर.. अब पाकिस्तान में होगा तख्तापलट.?

पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी असंतोष की लहर अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। विरोध की आग इस कदर भड़क चुकी है कि घबराई शहबाज सरकार ने इस्लामाबाद के प्रेस क्लब पर हमला कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुसकर पत्रकारों पर हमला किया है, उन्हें पीटा- घसीटा और उनके कैमरे तक तोड़ डाले।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 03, 2025

पाकिस्तान में अब तख्तापलट की तैयारी हो गई है। ये हम नहीं, बल्कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर से सामने आ रही बगावत को वो तस्वीरें है.. जिन्हें पाकिस्तान की शहबाज सरकार असीम मुनीर की सेना के साथ मिलकर मिटाना चाह रही है। मगर, पीओके में सालों से दबी आग अब भड़क चुकी है और पीओके की जनता आर-पार की लड़ाई के मूड में है। पीओके की जनता अब पाकिस्तान से आजादी मांग रही है। यही वजह है कि प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। जहां पाक सेना अपने हक की मांग कर रही जनता पर गोलियां बरसा रही है। तो जनता भी गोली का जवाब गोली से ही दे रही है। सत्ता बचाने और विरोध की आवाज को कुचलने के लिए पाक सरकार और सेना नरसंहार पर उतर आई है। फायरिंग में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि सैंकड़ों की संख्या में लोग घायल है।

Published on:

03 Oct 2025 02:50 pm

Hindi News / World / Videos / पीओके में बगावत, खौफ में मुनीर.. अब पाकिस्तान में होगा तख्तापलट.?

