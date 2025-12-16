16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

विदेश

सिडनी हमले के आतंकी की मां का बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गोलियां बरसाने वाले हमलावर की मां ने कहा है कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है…

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Dec 16, 2025

Sydney Bondi Beach Attack: ऑस्ट्रेलिया(Australia) के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर एक यहूदी(Bondi Beach Shooting) त्योहार की तैयारी के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाईं गईं…यहूदियों के त्योहार(Jewish Hakkunah) के बीच कत्लेआममचाने वाली आतंकी बाप-बेटे की जोड़ी “इस्लामिक स्टेट की विचारधारा” से प्रेरित थी…यह संभावना खुद ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज ने जताई…इस हमले में 16 लोगों की जान गई है..मामले में जांच शुरू कर दी गई(Sydney Terror Attack) है…पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि लोगों पर गोलियां बरसाने वाले दो बंदूकधारी पिता-पुत्र थे…बता दें कि सख्त बंदूक नियंत्रण कानूनों वाले देश ऑस्ट्रेलिया में लगभग तीन दशकों में यह सबसे घातक गोलीबारी की घटना थी…वहीं, हमलावर की मां ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है…

Published on:

16 Dec 2025 04:02 pm

विदेश

