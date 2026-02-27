27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

विदेश

तालिबान ने छुड़ाए पाक के छक्के, कर दिया कांड, बिछ गई लाशें!

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर खुली जंग का ऐलान कर दिया है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Feb 27, 2026

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर खुली जंग का ऐलान कर दिया है…इसी बीच तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के फाइटर जेट(F16) को गिराने का दावा किया है…वहीं दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं…

27 Feb 2026 03:55 pm

