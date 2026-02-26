26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

विदेश

जिस ब्रह्मास्त्र को मांगती रह गई दुनिया, इजरायल सिर्फ भारत को देगा, कांप उठेंगे दुश्मन!

इस बार उम्मीद कुछ धमाकेदार मिलने की है, जो दुश्मनों को पस्त कर देगी.

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Feb 26, 2026

पीएम मोदी के इजरायल दौरे में सिर्फ द्विपक्षीय वार्ताएं ही नहीं रक्षा क्षेत्र की कुछ ऐसी डील्स भी हैं, जो भारतीय डिफेंस सिस्टम(India Israel Defense Deal) को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी

26 Feb 2026 02:14 pm

जिस ब्रह्मास्त्र को मांगती रह गई दुनिया, इजरायल सिर्फ भारत को देगा, कांप उठेंगे दुश्मन!

