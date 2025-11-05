..तो हाइड्रोजन बम फोड़ेगा भारत! पाकिस्तान चीन की उड़ी नींद

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे ने दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में अमरीका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी है। ट्रंप के दावों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है। ट्रंप का ये बयान भारत के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। अगर ट्रंप का दावा सच है तो भारत के पास हाइड्रोजन बम टेस्ट करने का मौका बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत को हाइड्रोजन बम के प्रोडक्शन को साबित करने का मौका मिल सकता है।