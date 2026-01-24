24 जनवरी 2026,

विदेश

पीएम मोदी के आगे ट्रंप का सरेंडर! 25% टैरिफ होगा खत्म.? ट्रंप के करीबी ने दिए संकेत

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें करीब 25 फीसदी टैरिफ को राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रॉक्ल टैरिफ कहकर लगाया है।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 24, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भारत के खिलाफ नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को भी कम कर सकता है। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत पर कहा कि अगर हालात अनुकूल रहे और बातचीत आगे बढ़ी, तो अमेरिका भारत को टैरिफ में राहत दे सकता है। स्कॉट बैसेंट ने कहा कि भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ काफी सफल रहा। इस कारण भारत ने रूसी तेल खरीदना काफी कम कर दिया है।

Published on:

24 Jan 2026 10:52 pm

Hindi News / World / Videos / पीएम मोदी के आगे ट्रंप का सरेंडर! 25% टैरिफ होगा खत्म.? ट्रंप के करीबी ने दिए संकेत

