अमरीका चीन में फिर छिड़ी जंग, ट्रंप ने ड्रैगन पर फोड़ा 100 प्रतिशत टैरिफ बम.. अब क्या करेंगे जिनपिंग?

भारी टैरिफ लगाकर भारत से रिश्तों में कडवाहट पैदा करने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब चीन है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से अमरीकी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों के एक्सपोर्ट को बैन करने के बाद बौखलाए ट्रंप ने ये फैसला लिया है। चीन पर नया टैरिफ एक नवंबर से लागू होगा। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ नए सिरे से ट्रेड पेनल्टी की घोषणाएं की, जिसमें कहा गया कि अमरीका चीन की सभी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। ये 100 प्रतिशत टैरिफ, चीन पर लगाए जा रहे मौजूदा टैरिफ के साथ अलग से लगाया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर चीन कोई सख्त कदम उठाता है तो ये 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर से पहले ही लागू कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि अमरीका उसी दिन से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाएगा। अमरीका और चीन के बीच बढ़ते इस ट्रेड वॉर से दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।