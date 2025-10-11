Patrika LogoSwitch to English

अमरीका चीन में फिर छिड़ी जंग, ट्रंप ने ड्रैगन पर फोड़ा 100 प्रतिशत टैरिफ बम.. अब क्या करेंगे जिनपिंग?

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक रद्द करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि चीन के व्यापारिक व्यवहार दुश्मनों जैसे हैं और अमरीका भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 11, 2025

भारी टैरिफ लगाकर भारत से रिश्तों में कडवाहट पैदा करने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब चीन है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से अमरीकी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों के एक्सपोर्ट को बैन करने के बाद बौखलाए ट्रंप ने ये फैसला लिया है। चीन पर नया टैरिफ एक नवंबर से लागू होगा। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ नए सिरे से ट्रेड पेनल्टी की घोषणाएं की, जिसमें कहा गया कि अमरीका चीन की सभी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। ये 100 प्रतिशत टैरिफ, चीन पर लगाए जा रहे मौजूदा टैरिफ के साथ अलग से लगाया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर चीन कोई सख्त कदम उठाता है तो ये 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर से पहले ही लागू कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि अमरीका उसी दिन से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाएगा। अमरीका और चीन के बीच बढ़ते इस ट्रेड वॉर से दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।

Published on:

11 Oct 2025 03:04 pm

Hindi News / World / Videos / अमरीका चीन में फिर छिड़ी जंग, ट्रंप ने ड्रैगन पर फोड़ा 100 प्रतिशत टैरिफ बम.. अब क्या करेंगे जिनपिंग?

