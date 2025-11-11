Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा ?

दिल्ली में हुए इस धमाके की खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गई है....पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों की मीडिया ने इसे अपनी प्रमुख सुर्खियों में जगह दी है...

Google source verification

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Nov 11, 2025

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले(Delhi Car Blast) के पास हुए धमाके ने देश को हिला दिया है…कार में हुए इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई…करीब 20 लोग घायल है…कल शाम 6.52 बजे करीब लाल किला(Delhi Blast News) मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक चलती कार में यह धमाका हुआ था…इस धमाके के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान(Pakistan) भी हरकत में आ गया है…पाकिस्तान ने इस धमाके से घबरा कर अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है…राजस्थान(Alert In Rajasthan) से लगी सीमा पर पाकिस्तानी वायु सेना के फाइटर जेट्स ने पेट्रोलिंग शुरु कर दी है…खबरों के अनुसार, दिल्ली हादसे के बाद पाकिस्तान की तीनों सेनाओं ने एक(Lal Quila Car Blast) इमरजेंसी बैठक भी ली है…दिल्ली में हुए इस धमाके की खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गई है….पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों की मीडिया ने इसे अपनी प्रमुख सुर्खियों में जगह दी है…

Published on:

11 Nov 2025 02:54 pm

