विदेश

पुतिन के भारत दौरे से पहले ये कैसा विवाद

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं...

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Dec 03, 2025

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन(Vladimir Putin) भारत का दौरा करने वाले हैं…वे चार से पांच दिसंबर को भारत में रहेंगे…उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई है…रूस(Russia) की सुरक्षा एजेंसी पहले ही भारत पहुंच गई है…पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं…रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने भारत दौरे से ठीक पहले संकेत दिया है कि वे दोनों देशों के बीच व्यापार(Putin In India) को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे…वहीं दौरे से पहले फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों ने एक संयुक्त लेख प्रकाशित किया, जिसमें पुतिन की आलोचना की गई थी और उन्हें शांति प्रयासों में बाधा डालने वाला बताने का प्रयास किया गया…भारत ने इस लेख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जवाब दिया है….

Published on:

03 Dec 2025 03:48 pm

