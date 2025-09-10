Patrika LogoSwitch to English

क्या Gen-Z प्रदर्शनकारियों के चहेते बालेन शाह बनेंगे नेपाल के पीएम ?

बालेन शाह वह नाम है जिसे नेपाल में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवाओं का भी समर्थन प्राप्त है....

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 10, 2025

नेपाल के युवाओं के आक्रोश ने देश में राजनीतिक-सामाजिक उथल-पुथल पैदा कर दी है…आक्रोशित जेन-जी() की भीड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों को आग लगा दी…इसके अलावा देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में भी आगजनी की गई…देशव्यापी प्रदर्शन और 22 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है…उनके इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री के लिए जो नाम सबसे पहले आगे आ रहा है, वह है बालेन शाह का…

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2025 03:51 pm

Published on:

10 Sept 2025 03:49 pm

Hindi News / World / क्या Gen-Z प्रदर्शनकारियों के चहेते बालेन शाह बनेंगे नेपाल के पीएम ?

