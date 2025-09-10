क्या Gen-Z प्रदर्शनकारियों के चहेते बालेन शाह बनेंगे नेपाल के पीएम ?

नेपाल के युवाओं के आक्रोश ने देश में राजनीतिक-सामाजिक उथल-पुथल पैदा कर दी है…आक्रोशित जेन-जी() की भीड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों को आग लगा दी…इसके अलावा देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में भी आगजनी की गई…देशव्यापी प्रदर्शन और 22 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है…उनके इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री के लिए जो नाम सबसे पहले आगे आ रहा है, वह है बालेन शाह का…