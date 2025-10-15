BJP नेता ने NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बताया ‘तानाशाह’, कहा- राजनीतिक दबाव में कर रहे परेशान

जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी ने कहा कि वह परिवार के साथ प्रदेश से बाहर थी। इस दौरान उन सब की अनुपस्थिति में उनके पति के खेत में एनएचएआइ ने टॉवर शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया। एसडीएम क्षितिज शर्मा की मौजूदगी में कार्य शुरू किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि बाहर रहने के दौरान उन्हें जब कार्य शुरू होने की जानकारी मिली तो उन्होंने एसडीएम से उनके लौटने तक कार्य रोके रहने को कहा, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। (mp news)