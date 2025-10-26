Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों को बड़ा झटका! 257 महिलाएं योजना से बाहर

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों की संख्या कम होती जा रही है।

विदिशा

Himanshu Singh

Oct 26, 2025

ladli behna yojana

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में हर महीने लाड़ली बहनों की संख्या कम होती जा रही है। विदिशा जिले में रक्षाबंधन के पहले अगस्त महीने में 276273 लाड़ली बहनों को योजना का लाभ मिला था। पिछली बार 7 अगस्त को लाड़ली बहनों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई थी। ढाई महीने बाद दीपावली भाईदूज पर जिले में 276016 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला। अब जिले में 257 लाड़ली बहनें कम हो गईं हैं।

जानकारी के अनुसार, समग्र आइडी और आधार की लिंक में यदि संशोधन हुआ है तो उन महिलाओं के लाड़ली बहना के भुगतान अटक रहे हैं। हालांकि, विभागीय अधिकारियों का कहना हैं कि ई-केवायसी कराने के बाद महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि फिर से आना शुरू हो जाती हैं। वहीं इस योजना से लाभांवित कुछ महिलाएं स्वयं ही लाड़ली बहना योजना की राशि का परित्याग कर रही हैं। लेकिन महिलाओं का कहना हैं, बिना जानकारी के ही उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा हैं। महिलाओं द्वारा इस योजना की सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत की जा रही हैं। जिस पर उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही योजना का परित्याग किया हैं।

अगस्त महीने से नहीं आ रही राशि

वार्ड नंबर 26 की विनीता साहू ने बताया कि बिना किसी सूचना या कारण बताए मुझे लाड़ली बहना योजना से बाहर कर दिया। सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत को भी यह कहकर बंद कर दिया गया कि मेरे द्वारा ओटीपी देकर स्वयं की योजना का परित्याग किया हैं। जबकि मेरे द्वारा कोई ओटीपी नहीं दिया गया हैं। महिलाओं को जबरन ही बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा हैं।

26 Oct 2025 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों को बड़ा झटका! 257 महिलाएं योजना से बाहर

