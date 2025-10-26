लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों को बड़ा झटका! 257 महिलाएं योजना से बाहर

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में हर महीने लाड़ली बहनों की संख्या कम होती जा रही है। विदिशा जिले में रक्षाबंधन के पहले अगस्त महीने में 276273 लाड़ली बहनों को योजना का लाभ मिला था। पिछली बार 7 अगस्त को लाड़ली बहनों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई थी। ढाई महीने बाद दीपावली भाईदूज पर जिले में 276016 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला। अब जिले में 257 लाड़ली बहनें कम हो गईं हैं।



जानकारी के अनुसार, समग्र आइडी और आधार की लिंक में यदि संशोधन हुआ है तो उन महिलाओं के लाड़ली बहना के भुगतान अटक रहे हैं। हालांकि, विभागीय अधिकारियों का कहना हैं कि ई-केवायसी कराने के बाद महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि फिर से आना शुरू हो जाती हैं। वहीं इस योजना से लाभांवित कुछ महिलाएं स्वयं ही लाड़ली बहना योजना की राशि का परित्याग कर रही हैं। लेकिन महिलाओं का कहना हैं, बिना जानकारी के ही उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा हैं। महिलाओं द्वारा इस योजना की सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत की जा रही हैं। जिस पर उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही योजना का परित्याग किया हैं।