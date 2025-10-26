भाजपा नेता को थप्पड़ मारने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

MP News: मध्यप्रदेश के विदिशा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां स्कूटी पर बैठे भाजपा नेता और अधिवक्ता विमलप्रकाश तारण पर एक शख्स ने अचानक थप्पड़ बरसाने शुरु कर दिए। जिसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।



पूरा मामला शनिवार की दोपहर स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर के सामने का बताया जा रहा है। वीडियो में विमल प्रकाश तारण अपनी स्कूटी में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तभी एक शख्स उनके पास आया और थप्पड़ बरसाने शुरु कर दिए। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने इसका वीडियो फोन में रिकॉर्ड कर लिया।