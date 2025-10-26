Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

भाजपा नेता को थप्पड़ मारने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

MP News: मध्यप्रदेश के विदिशा में भाजपा नेता पर थप्पड़ बरसाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

विदिशा

image

Himanshu Singh

Oct 26, 2025

vidisha news

MP News: मध्यप्रदेश के विदिशा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां स्कूटी पर बैठे भाजपा नेता और अधिवक्ता विमलप्रकाश तारण पर एक शख्स ने अचानक थप्पड़ बरसाने शुरु कर दिए। जिसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

पूरा मामला शनिवार की दोपहर स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर के सामने का बताया जा रहा है। वीडियो में विमल प्रकाश तारण अपनी स्कूटी में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तभी एक शख्स उनके पास आया और थप्पड़ बरसाने शुरु कर दिए। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने इसका वीडियो फोन में रिकॉर्ड कर लिया।

शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद हुई गिरफ्तारी

रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित विमल प्रकाश तारण की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने निर्देश एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संतोष नामदेव उर्फ गांधी मोहनगिरी निवासी को गिरफ्तार कर लिया और उसका जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं। वह अभी जमानत से बाहर आया है।

इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि विदिशा के वरिष्ठ भाजपा नेता व वयोवृद्ध अधिवक्ता श्री विमल प्रकाश तारण पर हुए कायराना हमले की मैं भर्त्सना करता हूँ। समाज में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए,नागरिकों एवं कार्यकर्तागण से अनुरोध है कि प्रशासन पर विश्वास रखें किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आयें शांति बनाये रखें।

Updated on:

26 Oct 2025 04:14 pm

Published on:

26 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / भाजपा नेता को थप्पड़ मारने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

