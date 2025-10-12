Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

शिवराज सिंह ने युवाओं को दी हिदायत, कहा- ‘सफेद पाउडर जिंदगी बर्बाद कर देगा’

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी है।

less than 1 minute read

विदिशा

image

Himanshu Singh

Oct 12, 2025

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में युवाओं को हिदायत दी है कि नशा पीढ़ियां खराब करता है। गंजबासौदा में सफेद पाउडर का नशा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसे हर हाल में रोकना ही होगा। सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि समाजसेवियों और नागरिकों को भी आगे आना होगा। जब समाज जागेगा, तभी नशे का यह जहर रुकेगा।

दरअसल, शिवराज सिंह चौहान रविवार को घर आश्रम की द्वितीय वर्षगांठ पर विशेष सेवा समर्पण कार्यक्रम पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी थीं। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नशा मेरे मन को बेचैन करता है। मुझे लगता है एक बार सबको बताऊं। मैं भी आप में से ही एक हूं। ये काम सरकारी नहीं है। सरकार कर भी नहीं सकती है, इसलिए समाज को भी करना चाहिए। हमारे यहां समाजसेवियों की कोई कमी नहीं है।

अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिए- शिवराज

आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहां पीड़ित मानवता की सेवा का जो कार्य हो रहा है, वह अद्भुत और अभूतपूर्व है। जो अपने आप को भूल गए, अपनों से दूर हो गए, उनकी देखभाल करना ही सच्ची पूजा है। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिए; वही सच्चा मनुष्य है। डॉ. भारद्वाज जी ने “पर हित सरिस धर्म नहिं भाई” की भावना को आत्मसात कर सेवा का अद्भुत कार्य किया है। मैं इस प्रकल्प से जुड़े सभी साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

