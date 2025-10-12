शिवराज सिंह ने युवाओं को दी हिदायत, कहा- ‘सफेद पाउडर जिंदगी बर्बाद कर देगा’

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में युवाओं को हिदायत दी है कि नशा पीढ़ियां खराब करता है। गंजबासौदा में सफेद पाउडर का नशा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसे हर हाल में रोकना ही होगा। सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि समाजसेवियों और नागरिकों को भी आगे आना होगा। जब समाज जागेगा, तभी नशे का यह जहर रुकेगा।



दरअसल, शिवराज सिंह चौहान रविवार को घर आश्रम की द्वितीय वर्षगांठ पर विशेष सेवा समर्पण कार्यक्रम पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी थीं। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नशा मेरे मन को बेचैन करता है। मुझे लगता है एक बार सबको बताऊं। मैं भी आप में से ही एक हूं। ये काम सरकारी नहीं है। सरकार कर भी नहीं सकती है, इसलिए समाज को भी करना चाहिए। हमारे यहां समाजसेवियों की कोई कमी नहीं है।