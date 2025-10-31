‘कभी दिन में आकर आपके साथ खेलूंगा’, कपिल देव ने MP के खिलाडियों के साथ खेलने की दिखाई इच्छा

महोत्सव में खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव (Kapil Dev) ने कहा कि खिलाड़ियों में जो जोश देखने को मिल रहा है, वह बयां कर रहा है कि यहां के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। यहां के खिलाड़ी ये पिक्चर दिखा सकते हैं कि वे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव गांव स्तर में भी होने चाहिए। खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि विदिशा और ऐसे ही छोटे शहरों से खिलाड़ी निकलकर देश के लिए खेले और मैं उनके खेल को देखूं उनकी यही इच्छा है। इन्हीं छोटे शहरों में देश की तस्वीर देखता हूं। उन्होंने कहा कि कभी दिन के समय भी विदिशा आऊंगा, आपके साथ खेलूंगा।