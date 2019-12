Caffeine Benefits: कैफीन से कम हाेता है माेटापा, लेकिन इन बाताें का रखें ध्यान

caffeine Benefits in Hindi: आप यदि कॉफी पीने के शौकिन है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इलिनोइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में हुए एक शोध में इस बात का दावा किया गया है कि त्योहारी सीजन के दौरान एक दिन में 4 कप कॉफी पीने से अनहेल्दी फैट और चीनी खाने के बाद भी वजन को बढ़ने से रोका जा सकता है। कैफीन का सेवन खाने में फैट और शुगर उच्च होने के बावजूद, कोलेस्ट्रॉल और वजन के उत्पादन को सीमित कर सकता है। कैफीन सेवन से वसा के अवशोषण में 22% और वजन बढ़ने के स्तर में 16% की कमी पाई गई।

अध्ययन में, चूहों को लगभग चार सप्ताह तक मध्यम मात्रा में कार्ब (40 से 45% के बीच) और प्रोटीन (15%) खिलाया गया। इसके साथ ही, चूहों को मेट चाय दी गई, जो एक हर्बल पेय है जो फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनोइड और अमीनो एसिड से समृद्ध है, इसका सेवन दक्षिण-पूर्वी लैटिन अमेरिका में एक उत्तेजक के रूप में सेवन किया जाता है।

अध्ययन में कहा गया है कि चाय के एक कप में 30-300 मिलीग्राम कैफीन की तुलना में मेट चाय में कैफीन 65-130 मिलीग्राम तक होता है। हालांकि, कैफीन के स्रोत की परवाह किए बिना, इसने वसा कोशिकाओं में लिपिड के संचय को 20 से 41% तक कम कर दिया। द जर्नल ऑफ फंक्शन फूड्स में प्रकाशित, अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि इस पेय को "एंटी-मोटापा" एजेंट माना जा सकता है।

कैफीन सेवन के जुड़ी खास बातें ( Caffeine side effects )

- कैफीन का सेवन बेहतर मूड और मस्तिष्क की कार्यक्षमता, ऊर्जा के स्तर में सुधार और चयापचय को बढ़ावा देने जैसे फायदे देता है। लेकिन, दूसरी ओर बहुत अधिक कैफीन का सेवन, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कैफीन प्रकृति में नशे की लत है और कुछ लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। बहुत अधिक कैफीन होने के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हैं, जैसे- बेचैनी, चिंताए , अनियमित दिल की धड़कन, नींद में खलल और परेशानी का अनुभव, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप।

- गर्भवती महिलाओं को कैफीन का सेवन सीमित करना चाहिए क्योंकि यह लो बर्थ के जोखिम को बढ़ा सकता है

एक दिन में कैफीन कितना सुरक्षित है? ( How much caffeine is safe in a day? )

अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) के अनुसार, एक दिन में खपत के लिए 400 मिलीग्राम कैफीन सुरक्षित है। यह एक दिन में 2-4 कप कॉफी के बराबर है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ओब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को कैफीन का सेवन 200 मिलीग्राम तक सीमित करना चाहिए।