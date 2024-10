वजन कम करने के लिए ऐसे करें चिया सीड्स का सेवन

वजन घटाने के लिए इस तरीके से करें चिया सीड्स का सेवन : Consume chia seeds in this way to weight loss चिया सीड्स का पाउडर यदि आपको चिया बीजों का स्वाद पसंद नहीं है, तो आप इन्हें पाउडर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। चिया बीजों को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें और फिर इसे रोजाना एक या दो चम्मच दूध या गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। ध्यान रखें कि चिया को पीसने के बाद पाउडर थोड़ा चिपचिपा हो सकता है।

यह भी पढ़ें इन लोगों के लिए पालक की सब्जी हो सकती है नुकसानदायक चिया और दलिया का सेवन नाश्ते में चिया बीज का सेवन करने से वजन घटाने (Weight Loss) में मदद मिलती है। यह पेट को स्वस्थ तरीके से भरा रखता है। आप इसे दलिया या ओट्स में मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा, चिया बीज को मिक्स करके भी पकाया जा सकता है। या फिर, दलिया और ओट्स के ऊपर 1 चम्मच चिया बीज डालकर भी सेवन कर सकते हैं। नाश्ते में चिया बीज का सेवन करने से वजन घटाने (Weight Loss) में मदद मिलती है। यह पेट को स्वस्थ तरीके से भरा रखता है। आप इसे दलिया या ओट्स में मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा, चिया बीज को मिक्स करके भी पकाया जा सकता है। या फिर, दलिया और ओट्स के ऊपर 1 चम्मच चिया बीज डालकर भी सेवन कर सकते हैं।

चिया सीड्स और पानी का सेवन मोटापा घटाने (Weight Loss) का एक प्रभावी उपाय है चिया सीड्स को पानी में मिलाकर सेवन करना। इसके लिए, चिया सीड्स को एक गिलास पानी में भिगो दें। आप इन्हें रातभर भिगो सकते हैं या 1-2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही विकल्प प्रभावी हैं। जब चिया सीड्स भिग जाएंगे, तो ये जेल जैसी संरचना में बदल जाएंगे। अब इसमें नींबू का रस या संतरे का रस मिलाकर, बीजों के साथ इसे पी लें।

चिया बीज और क्विनोआ का सेवन चिया बीजों (Weight Loss) को क्विनोआ या चावल के साथ मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। आप इन्हें चावल या क्विनोआ पकाते समय भी डाल सकते हैं। इससे चिया बीजों का स्वाद कम महसूस होगा और इन्हें खाना अधिक सरल हो जाएगा।

चिया सीड्स और सलाद और सलाद का सेवन चिया बीजों को आप सलाद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने सलाद पर चिया बीज छिड़कें और इसे सीधे खा लें।