आज के समय में फैड डाइट ( Fad diet ) एक ट्रेंडी वेट लाॅॅॅस प्लान ( Trendy weight loss plan) है जाे आपका वजन जल्द कम करने का दावा करता है, या यूं कह लिजिए की जाे लाेग जल्दी अपना वजन घटाना ( weight loss ) चाहते हैं वे फैड डाइट काे फाॅॅॅलाे कर रहे हैं। लेकिन आमताैर पर देखा जाए ताे फैड डाइट असंतुलित पाेषक तत्वाें ( nutritionally unbalanced ) वाला आहार है जाे लम्बे समय तक वजन कम रखने में नाकाम रहने के साथ कर्इ तरह के शारीरिक राेगाें भी न्याेता देता है।

फैड डाइट क्या है ( what is fad diet )

जब आप फैड डाइट का पालन करते हैं ताे अपने आहार से कर्इ जरूरी पाेषक तत्व बाहर निकाल देते हैं जाेकि आपकी सेहत के लिए खतरनाक हाे सकता है। मताैर पर इस तरह की आहार याेजनाआें में प्रमुख पोषक तत्वों की कमी ( lack of nutrition ) होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ( carbohydrates ), डायट्री फाइबर ( dietary fiber ), विटामिन ( vitamin ) , खनिज ( minerals ) और सुरक्षात्मक फाइटोकेमिकल्स ( protective phytochemicals ) आदि। यदि आप इन आवश्यक पोषक तत्वों काे पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो स्वास्थ के लिए गंभीर समस्या पैदा करते हैं।

फैड डाइट से नुकसान ( fad diet disadvantages )

किसी भी पोषक तत्व को कम या बहुत कम मात्रा में प्राप्त करने से तत्काल समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जब लंबे समय तक आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी ( lack of nutrition ) बनी रहे ताे कर्इ तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ( health issues ) सामने आती हैं।

उदाहरण के ताैर पर फैड डाइट में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट, वसा रहित या उच्च प्रोटीन ( high protein) वाले खाद्य विकल्प शामिल किए जाते हैं। कुछ फैड डाइट में विशेष ताैर पर गोभी या तरबूज जैसे आहार पर निर्भर हाेती है जाेकि शरीर के सभी आवश्यक पाेषक तत्व की कमी पूरी नहीं कर पाते हैं।एेसे में आपके बीमार हाेने का खतरा बढ़ जाता है।

वजन घटाने का स्वस्थ तरीका ( Healthy way to lose weight )

वजन घटाने ( weight loss ) के लिए फैड डाइट ( fad diet ) का उपयाेग बड़े ताैर पर किया जा रहा है। लेकिन जब आप इसे छाेड़ते ताे पहले की तुलना में ज्यादा वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।इसलिए आवश्यक है कि वजन घटाने के लिए फैड डाइट का नहीं बल्कि सम्पूर्ण पाेषक तत्वाें ( nutrition diet ) वाले संतुलित आहार याेजना ( Balanced diet plan ) का पालन करें आैर शारीरिक गतिविधियाें ( physical activity ) काे बढ़ावा दें।इससे आप स्वस्थ तौर पर वजन घटाने के अपने उद्देश्य पर लम्बे समय के लिए सफल रहेंगे।

कृष्णा, क्लिनिकल डायटीशियन व डायबिटिक एजुकेटर