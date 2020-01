Sirtfood Diet Benefits: सिर्टफूड डाइट अपनाएं और तेजी से वजन घटाएं

Sirtfood Diet Benefits in Hindi: आजकल वजन कम करने के लिए सेलिब्रिटीज के बीच, एक नया डाइट प्लान "सिर्टफूड डाइट" ट्रेंड कर रहा है। sirtfood diet को ब्रिटेन के दो सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट सुर्खियों में लेकर आए। उन्होंने दावा किया की sirtfood तेजी से वजन कम करने, मांसपेशियों की सेहत को बनाए रखने और पुरानी बीमारियों को दूर रखने में मददगार है।

आहार कैसे काम करता है? ( How Sirtfood Diet works )

ये विशेष खाद्य पदार्थ शरीर में पाए जाने वाले सात प्रोटीनों के समूह sirtuins (SIRTs) को सक्रिय करते हैं जो चयापचय, इन्फ्लेमेशन और बुढ़ापे की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये विशिष्ट प्रोटीन तनाव के कारण कोशिकाओं को मरने से बचाने के लिए जाने जाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि सिरिटुन्स वसा को जलाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने की शरीर की क्षमता में भी सुधार करते हैं।

कहां से मिलेगा सिरिटुन्स प्राेटिन ( where to get sirtuin protein )

कुछ पौधों के कम्पाउंड शरीर में इन प्रोटीनों के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इन यौगिकों वाले खाद्य पदार्थों को "सिर्टफूड" के रूप में जाना जाता है। सिर्टफूड डाइट प्लान लगभग 20 खाद्य पदार्थों पर आधारित होता है जिसमें केल, रेड वाइन, स्ट्रॉबेरी, प्याज, सोया, अजमोद, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, डार्क चॉकलेट (85% कोको), मैचा ग्रीन टी, बकवीट, हल्दी,अखरोट, अरुगुला, मिर्च, लोवराज, मेडजूल खजूर, लाल कासनी, ब्लूबेरी, केपर्स, कॉफी शामिल हैं।

कैसे फॉलो करें सिर्टफूड डाइट? ( How To Follw sirtfood Diet )

आहार शरीर में sirtuins के स्तर को बढ़ाने के लिए sirtfoods और कैलोरी प्रतिबंध का संयोजन है।

इसे दो चरणों में पालन किया जाना है: प्रारंभिक चरण जो एक सप्ताह तक रहता है, इसमें तीन दिनों तक कैलोरी को 1000kcal तक सीमित करना शामिल है। इन दिनों के दौरान आपको तीन सिर्टफूड ग्रीन जूस और एक दिन में एक ऐसा खाना पीना होता है जो सिर्टफूड से भरपूर होता है। बाकी दिनों (चार से सात) के दौरान, कैलोरी की मात्रा बढ़ाकर 1500kcal की जानी चाहिए। इस बार आपको दिन में दो सिर्टफूड ग्रीन जूस और दो सिर्टफूड से भरपूर भोजन का सेवन करना होगा।

दूसरे चरण, जिसे रखरखाव चरण के रूप में भी जाना जाता है, 14 दिनों तक रहता है। यह वह चरण है जहां आप अपने वजन में कमी महसूस कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान, आप हर दिन तीन संतुलित सिर्टफूड से भरपूर भोजन कर सकते हैं, साथ एक सिर्टफूड ग्रीन ज्यूस का सेवन कर सकते हैं। इन चरणों के समाप्त होने के बाद भी, आहार के निर्माता आपके नियमित आहार में निरंतर सिर्टफूड और सिर्टफूड ग्रीन ज्यूस का उपयोग करने की सलाह देते हैं।

नाेटः किसी भी तरह का डाइट प्लान फाॅॅॅलाे करने से पहले अपने चिकित्सक की राय जरूर लें।