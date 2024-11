High speed internet कनेक्शन बढ़ा रहा है मोटापा, चौंकाने वाला खुलासा

High speed internet connection is increasing obesity : मोटापा और इंटरनेट की कड़ी मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ शोधकर्ता क्लॉस एकरमैन के अनुसार, “तेज इंटरनेट कनेक्शन (High speed internet) तक पहुँच से लोगों के विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित न्यूनतम शारीरिक गतिविधि मानकों को पूरा करने की संभावना कम हो जाती है।”

इस रिसर्च को मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, और RMIT यूनिवर्सिटी की टीम ने मिलकर अंजाम दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 2006-2019 की अवधि के हाउसहोल्ड, इनकम एंड लेबर डायनेमिक्स इन ऑस्ट्रेलिया (HILDA) सर्वे के डेटा का विश्लेषण किया ताकि हाई-स्पीड इंटरनेट (High speed internet) और मोटापे (Obesity) के बीच संबंधों की जांच की जा सके।

क्लॉस एकरमैन के अनुसार, हाई-स्पीड इंटरनेट (High speed internet) गतिविधियों के दौरान अक्सर लोग स्नैक्स का सेवन करते हैं, जिससे मोटापे (Obesity) की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा, इंटरनेट ने वस्त्र और सेवाओं की आसान पहुँच को संभव बना दिया है, जिससे लोगों को शारीरिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता कम हो जाती है। अब लोग दोस्तों और परिवार से भी मिलना कम कर रहे हैं, जिससे समाजिक सक्रियता में भी कमी आई है।