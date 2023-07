Weight reduce Tips : वेट कम करने के लिए इन तरीको से करें खुद को मोटीवेट

जयपुरPublished: Jul 20, 2023 12:46:43 pm Submitted by: Anjali pratap singh

Motivate yourself in these ways to reduce weight : जब हम पहली बार अपनी शेप बदलने के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव फील (positive feel )करने के साथ साथ बहुत एक्ससिटेड भी होते हैं। लेकिन ये जूनून और पॉजिटिव एनर्जी (positive energy) दिन पे दिन कम होती जाती है। हम अपने शरीर और वेट कम करने कि सोच से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं की हमें स्ट्रेस (stress) होने लग जाता है। और हम वापस अपने पुराने खाने वाले रुटीन (routine) पर ही आ जाते हैं। जिससे वेट कम करने वाले रुटीन को फॉलो करना दो गुना मुश्किल हो जाता है। और वो एक सपने जैसा लगने लगता है जिसे हम हकीकत में पूरा कर ही नहीं पाएंगे।जानें कैसे हम अपने मोटिवेशन (motivation) पर डटे रह सकते हैं