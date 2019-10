Power Yoga: आकर्षक बाॅडी शेप पाना चाहते हैं तो करें ये याेगा

Power Yoga In Hindi: मन और शरीर को शांत करने का आसान तरीका है योग। इन दिनों चलन में है पावर योग जो मॉडर्न होने के साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फायदेमंद है। इस तरह के योग में सूर्यनमस्कार की 12 मुद्राओं के साथ कुछ विशिष्ट आसनों का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। 45 मिनट के समय में इसे आसानी से कर सकते हैंं। आइए जानते हैं इसके फायदाें ( Power Yoga Benefits ) के बारे में :-

वजन घटाने में सहायक ( Yoga For Weight Loss )

आकर्षक बाॅडी शेप ( Attractive Body Shape ) में चाहते हैं तो पावर योग मददगार है। फुर्ती और तेज गति में किया जाने वाला यह योग शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलोरी को बर्न करता है। हफ्ते में 3-5 बार पावर योग के अभ्यास से बेडोल शरीर को शेप दे सकते हैं। खास बात है कि इससे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तेजी से घटती है। दिमाग तक ऊर्जा का संचार होने से तनाव से भी बचाव होता है।

ऐसे करें : शरीर की जरूरत के अनुसार योग ( How to Do Power Yoga )

पावर योग अष्टांग योग की तरह किया जाता है। लेकिन यह साधारण योग से थोड़ा अलग है। इसमें एथलेटिक क्रिया का प्रयोग करते हैं जिसमें सांसों की गति बढऩे से शरीर की ताकत और लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। इसमें हर व्यक्तिकी शारीरिक संरचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं। इसमें शरीर की चार मुद्राएं प्रमुख रूप से बनाई जाती है-एप्पल शेप, पियर शेप, सामान्य मुद्रा और ट्यूब शेप। इसकी शुरुआत वार्मअप के साथ 10-20 बार सूर्यनमस्कार करके होती है। फिर एक के बाद एक थोड़ी फुर्ती से अलग-अलग योगासन शरीर की जरूरत और क्षमता के अनुसार करते हैं।

ध्यान रखें ( Power Yoga for Beginners )

पावर योग के लिए किसी एक्सपर्ट से मिलकर पहले यह जान लें कि आपके शरीर के अनुसार आपको कौनसी योग मुद्राओं को करने की जरूरत है। शुरुआत प्रशिक्षक की देखरेख में करें। धीरे-धीरे शरीर की क्षमता बढ़ाएं। हृदयरोगी, असंतुलित ब्लड प्रेशर में और गर्भवती महिलाओं को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए।