नदी से निकला करीब साढ़े तीन हजार साल पुराना शहर, तब भी होती थीं ऊंची इमारतें

इतिहास के गर्भ में न जाने ऐसी कितनी चीज़ें हैं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो समय के साथ सामन आती और अपने साथ लाती हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में जानकर और भी आश्चर्य होता है। ऐसा ही एक शहर पानी में निकला है।

इतिहास के गर्भ में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। समय के साथ इस तरह के रहस्य सामने आते रहते हैं। कुछ ऐसा ही रहस्यमयी शहर सामने आया है। नदी में से निकले इस शहर के बारे में जिसको पता चला वो इसे देखने को लिए पहुंच गया। ये शहर 3400 साल बाद जमीन के गर्भ से बाहर आया है। खास बात यह है कि इस शहर में तमाम ऐतिहासिक चीजें छिपी हुई है, जो बताती है कि उस दौरान सभ्यता और संस्कृति कैसी थी। उस दौरान का आर्किटेक्चर कैसा था? लोग किस तरह रहते हैं।

3400 Year Old Lost City Emerges From Under Gigris River After Drought