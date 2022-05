शख्स पर चढ़ा अजीब शौक, 11 लाख रुपए खर्च कर बना कुत्ता, देख कर रह जाएंगे दंग

दुनियाभर में आप ने लोगों को अजीब तरह के शौक रखते हुए देखा है। अपने इस शौक के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक शख्स को कुत्ता बनने का ऐसा शौक चढ़ा कि इसके लिए उसने बकायदा 11 लाख रुपए खर्च कर दिए और अपने इस शौक को पूरा किया।

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जो अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इन लोगों के शौक के बारे में जिसको भी पता चलता है वो हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक अजीब शौक एक शख्स को चढ़ा। इस शख्स का कुत्ता बनने का हुआ। बस फिर क्या था, अपने इस शौक को पूरा करने के लिए इस शख्स ने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च कर डाले। आखिरकार लाखों रुपए खर्च कर ये शख्स अपने शौक को पूरा करने में कामयाब भी रहा। सुनकर ही आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है। शख्स का ये अजीब शोक अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Japan Man Got Strange Hobby Spent 11 lakh Rupees To Look Like A Dog