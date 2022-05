अनोखा रेलवे ट्रैक, जहां पटरी के ऊपर नहीं बल्कि नीचे चलती हैं ट्रेन

रेल कई यात्रियों के लिए सफर का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। फिर चाहे देश कोई भी हो हर जगह लोगों यात्रा में सबसे ज्यादा सस्ता और सुगम जरिया रेल ही लगता है। लेकिन दुनिया में एक रेलवे ट्रैक ऐसा भी है जहां ट्रेनें पटरी के ऊपर नहीं बल्कि नीचे चलती है।

आपने जिंदगी में कई तरह ट्रेनें देखी होंगी। कई अजीब और लग्जरी ट्रेनों के बारे में पढ़ा, सुना और देखा भी होगा। ट्रेनों की खास बात यह है भी है कि ये ज्यादातर लोगों के लिए सुविधाजनक सफर भी है। ट्रेनों की अपनी अलग-अलग खासियत होती है। कोई पहाड़ों पर चलने वाली ट्रेन होती है, जिसकी रफ्तार काफी कम हो, कुछ सुपरफास्ट ट्रेन होती हैं, जो मिनटों में रफ्तार पकड़ लेती हैं तो कुछ पैसेंजर ट्रेन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई ट्रेन पटरी पर चलने की बजाए पटरी के नीचे चलती है। लेकिन ये सच है। सबसे अलग हैंगिंग ट्रेन के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। ये ट्रेन रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं बल्कि नीचे लटककर चलती है।

Know about Germany Wuppertal Suspension Railway Where Train Run Under Track